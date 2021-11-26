За все время пандемии заболели коронавирусной болезнью более 150 тысяч детей.

В Украине полный курс прививки от COVID-19 прошли 70 тысяч детей.

Об этом в Facebook сообщил председатель Комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

"По информации СНБО, на сегодня двумя дозами привито 70 тысяч детей, одной – почти 50 тысяч", - написал он.

Он добавил, что, по статистике, среди всех больных коронавирусной болезнью около 10% составляют несовершеннолетние. За все время пандемии заболели коронавирусной болезнью более 150 тыс. детей, умерли - более 50. Кроме того, с распространением штамма "Дельта" значительно возросло количество детей, которых приходится госпитализировать.

Читайте такжеЖителю Ривненской области ампутировали ноги из-за осложнений от COVID (фото)Председатель комитета ВР рассказал, что для того, чтобы вакцинировать ребенка, нужно обратиться к педиатру или семейному врачу, проверить, прошел ли он все прививки, согласно Национальному календарю прививок. "Если так, и нет противопоказаний, врач выписывает направление на вакцинацию... Прививка в пункте вакцинации проводится только в присутствии родителей", - отметил Радуцкий.

"Можно ли вакцинировать от COVID-19 ребенка после выздоровления от коронавируса или рутинной вакцинации? После проведения рутинной прививки нужно подождать 14 дней, а после выздоровления Минздрав рекомендует провести прививку через 28 дней", - уточнил он.

Он напомнил, что в Украине разрешена вакцинация детей от 12 лет вакциной Pfizer-BioNTech. Родители могут сгенерировать сертификат о вакцинации ребенка в приложении "Дия". С 14 лет дети могут сами авторизоваться в "Дие" и получить сертификат.

Радуцкий напомнил, что вакцину Pfizer-BioNTec используют для прививания детей в более 100 странах мира, в том числе в США, Канаде, Австралии, Японии, Великобритании и странах ЕС. В Израиле детям от 12 лет уже разрешили делать третью "бустерную" дозу.

Кроме того, в США, ЕС и Израиле предоставили разрешение на прививку возрастной группы 5-11 лет.

Вакцинация в Украине

Как сообщили в Министерстве здравоохранения, с начала вакцинальной кампании привито 13 млн 000 тыс. 634 человека, из них получили одну дозу – 13 млн 000 тыс. 632 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 10 млн 225 тыс. 182.

В частности, за сутки вакцинировано 286 тыс. 121 человека: одну дозу получили 86 тыс. 299, полностью иммунизированы – 199 тыс. 822.

Всего с начала вакцинации от COVID-19 в Украине сделано 23 млн 225 тыс. 814 прививок.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Надя Пришляк