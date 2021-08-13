Ряд специалистов говорят о том, что с объявлением локдауна выработают и новые правила для вакцинированного и невакцинированного населения.

В связи с ростом количества больных коронавирусом власть начинает говорить о карантине в Украине, как о чем-то необратимом. В то же время в случае нового локдауна анонсируются послабления для вакцинированных и запреты и ограничения для тех, кто еще не получил прививки от COVID-19.

На какие послабления могут рассчитывать вакцинированные и законно ли требовать от людей прививки, разбиралась ВВС News Украина.

Как прогнозирует Павел Ковтонюк, экс-заместитель министра здравоохранения в 2016-2018 годах и соучредитель Украинского центра охраны здоровья, во время новой COVID-волны будет много больных и госпитализаций.

Читайте такжеВ Украине выявлено уже 300 случаев штамма "Дельта" - Кузин"... Наша вакцинация и те люди, которые переболели, этого не остановит. Мы последние в Европе по количеству вакцинированного населения во всех категориях", - заявил он.

Поэтому, отмечает Ковтонюк, локдауна в Украине вряд ли удастся избежать. Сейчас действует адаптивный карантин, поэтому решение об усилении ограничений и введении "желтой", "оранжевой" или "красной" зон принимает местная власть. "Но если ударит по всей стране, то правительству надо будет брать на себя ответственность и вводить ограничения по всей стране", - говорит экс-заместитель главы Минздрава.

По прогнозам главного санврача, в конце сентября - в октябре Украина может попасть в "желтую" или "оранжевую" зону при таких темпах роста количества больных, как сейчас.

Какие послабления ждут вакцинированных и какие запреты для непривитых

Ряд специалистов говорят о том, что с объявлением локдауна выработают и новые правила для вакцинированного и невакцинированного населения.

"Никто не имеет права заставлять человека делать прививки, но вполне справедливо требовать, чтобы работу, которая предусматривает контакт с большим количеством людей, выполняли вакцинированные сотрудники", - заявлял Михаил Радуцкий председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации.

Кто из невакцинированных от коронавируса, возможно, может попасть под ограничения

транспортники;

сотрудники заведений общественного питания;

работники общественных и коммунальных структур.

Что могут разрешить вакцинированным во время локдауна

Людям с сертификатами о вакцинации или с отрицательными ПЦР-тестами разрешат посещать:

рестораны, кафе;

ТЦ

учреждения культуры.

Глеб Вышлинский, исполнительный директор Центра экономической стратегии, надеется, что в случае локдауна в Украине заработает электронный COVID-сертификат, по которому вакцинированных будут пускать в закрытые заведения.

Как будут проверять, вакцинирован ли человек

Сейчас засвидетельствовать полный курс вакцинации от коронавирус в Украине можно двумя способами: получив письменное свидетельство от врача и загрузив электронный COVID-сертификат в "Дії". Но последний пока только тестируется, проверка будет проходить с помощью QR-кода.

Законно ли в Украине требовать прививки от COVID-19

В Украине вакцинация от коронавируса - добровольная, поэтому отсутствие прививки не может стать причиной для увольнения.

Коронавирус в Украине: свежая статистика

В Украине вчера зафиксировано 1 тыс. 263 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Госпитализированы 613 человек, от осложнений болезни умерли – 44.

Автор: Ольга Робейко