Совместная вакцинация от COVID-19 и гриппа позволит защитить значительную часть населения мира от различных угроз. Сейчас работают над созданием объединенного укола.

В ближайшем будущем вакцины от гриппа и коронавирусы скорей всего будут объединены в один укол. Как утверждают ученые, это позволит защитить значительную часть населения от различных угроз.

С таким предложением выступил главный исполнительный директор Центра производства и инноваций вакцин (VMIC) Мэтью Дюшарс, пишет Daily Mail.

Именно на этом предприятии сейчас работают над созданием объединенного укола.

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"Это сэкономит много времени, и будет гораздо удобнее сделать всего один укол", – подчеркнул Дюшарс.

Дюшарс также отметил, что если людям придется делать две инъекции сезонных вакцин за раз, то объединить их в один укол будет лучше.

Отметим, сейчас в мире продолжается вакцинация от коронавируса. Для полной защиты от COVID-19 необходимо сделать две прививки. Однако некоторые страны уже начали вакцинировать граждан по третьему кругу.

Ранее УНИАН писал, что американская биотехнологическая компания Novavax Inc обнародовала результаты исследований своей комбинированной вакцины от COVID-19 и сезонного гриппа А и В на хомяках и хорьках. По данным компании, препарат вызвал у животных выработку иммунного ответа против обоих вирусов.

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Автор: Виктория Гордиенко