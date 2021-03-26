Из общего количества смертей, вызванных в прошлом году коронавирусной инфекцией, почти половина приходится на лиц в возрасте 70+.

В возрастной группе людей старше 70 лет, от COVID-19 умирает каждый десятый, поэтому вакцинация такой уязвимой категории является просто жизненной необходимостью.

Читайте такжеСмерть двух украинцев после прививки от коронавируса: Степанов объяснил причинуОб этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Facebook.

Согласно сообщению, в Украине чаще всего жизни людей в возрасте старше 70 лет уносят болезни сердца и онкология.

«Сегодня к перечню болезней, которые подвергают людей старшего возраста смертельной опасности, добавился коронавирус. В возрастной группе 70+ от COVID-19 умирает каждый 10-й из тех, кто подхватил вирус. Поэтому вакцинация такой уязвимой категории людей является просто жизненной необходимостью», - отмечается в сообщении.

По данным Государственной службы статистики Украины, в 2019 году умерли 351 тысяча 752 человека в возрасте 70 лет и старше. Большинство из них умерли от неинфекционных болезней.

Основными причинами смерти людей в возрасте 70+ являются: ишемическая болезнь сердца (например, инфаркты, стенокардия, внезапная остановка сердца) - 61,2% в структуре всех смертей; цереброваскулярные болезни (инсульты и другие) - 17%; злокачественные новообразования (онкозаболевания) - 9,3%; другие болезни системы кровообращения (например, варикоз, гипертоническая болезнь, атеросклероз, тромбоз) - 5,1%.

В Минздраве отметили, что в 2020 году к перечисленным причинам добавился COVID-19. Из общего количества смертей, вызванных этим недугом, почти половина приходится на лиц в возрасте старше 70 лет.

«Хуже всего то, что она растет. При том, что на лиц старше 70 лет приходится лишь десятая часть всех подтвержденных случаев, летальность в этой группе составляет 10%. То есть, умирает каждый 10-й из тех, кто заболел», - говорится в сообщении.

В Минздраве отметили, что снизить вероятность фатального влияния коронавируса на уже имеющиеся болезни у людей старшего возраста может вакцинация.

«Она развивает иммунитет к COVID-19 и должна облегчить течение болезни в случае заражения. Поэтому, если у вас есть такие близкие, позаботьтесь об их защите и донесите до них информацию о важности вакцинации для защиты их жизни», - резюмировали в ведомстве.

Коронавирус в Украине

В Украине за минувшие сутки было зарегистрировано 18 тыс. 132 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.

За все время пандемии в Украине заболели 1 млн 614 тыс. 707 человек, выздоровели 1 млн 290 тыс. 158 человек, летальных случаев было зарегистрировано 31 тыс. 461. ПЦР-тестирований проведено 7 млн 889 тыс. 544.

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Автор: Константин Гончаров