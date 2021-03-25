"Желтая" только Херсонская область, а "зеленых" областей вообще нет.

Согласно данным Министерства здравоохранения Украины, сегодня в "красной" зоне эпидемической опасности распространения COVID-19 - Киев и 10 областей Украины.

Читайте такжеКоронавирус набирает обороты: за сутки в Украине выявили 17 тысяч новых больных, 362 человека умерли (видео)Об этом говорится в данных Министерства относительно признаков для определения региона с широким распространением COVID-19.

Так, сегодня "красный" уровень эпидемической опасности - в городе Киев и Киевской области, а также в Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Николаевской, Одесской, Сумской, Черкасской и Черновицкой областях.

"Желтая" только Херсонская область, а все другие области страны - в "оранжевой" зоне. "Зеленых" областей на сегодня в стране вообще нет.

В Минздраве напомнили, что признаки для определения региона со значительным распространением COVID-19 обновляют каждый день. На основании этих признаков Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций раз в 7 дней принимает решение об установлении на территории региона или отдельных административно-территориальных единиц региона уровня эпидемической опасности.

Карантин в Украине

С 24 февраля в Украине снова ввели адаптивный карантин с разделением на цветные зоны эпидопасности.

4 марта премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в стране началась третья волна COVID-19.

В Минздраве прогнозируют увеличение новых случаев COVID-19 до конца апреля.

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Автор: Татьяна Поляковская