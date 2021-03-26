Больше всего прививок за сутки сделано в Киевской и Днепропетровской областях, меньше всего - в Донецкой.

В Украине за минувшие сутки прививки от COVID-19 получили 18 тыс. 738 человек.

Об этом сообщает министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

Читайте такжеСмерть двух украинцев после прививки от коронавируса: Степанов объяснил причину

Больше всего прививок провели в Киевской (1 тыс. 380) и Днепропетровской (1 тыс. 380) областях, меньше всего - в Донецкой (130).

Прививки проводились 168 мобильными бригадами по иммунизации и 483 пунктами прививки.

По состоянию на сегодня к письму ожидания вакцинации от COVID-19 записались 349 тыс. 713 людей.

С начала прививочной кампании привились 174 тыс. 325 человек, из них получили 1 дозу 174 тыс. 324 человека, завершил вакцинацию (получили 2 дозы) - 1 человек.

Вакцинация от коронавируса в Украине

Как сообщал УНИАН, 24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации. Во время первого этапа прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, бригады скорой помощи, сотрудники лабораторий, которые тестируют на коронавирусную болезнь, жители и персонал домов престарелых, военнослужащие, проходящие службу в районе проведения ООС.

25 марта вакцинацию личного состава начали в Главном командном центре ВСУ.

Все прививки являются добровольными и бесплатными.

В Украине прививки делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), произведенной по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Наталья Ничишина