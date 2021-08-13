Скончавшаяся умерла от коронавируса, но при этом у нее был ряд сопутствующих заболеваний.

Специальная комиссия пришла к выводу, что смерть в Киеве женщины после первой прививки от коронавируса вакциной Spikevax от Moderna не связана непосредственно с прививкой.

Об этом сообщает "Страна".

"Согласно анализам и представленной медицинской документации, причинно-следственной связи с вакциной там нет", - утверждает координатор вакцинации в Киеве и глава комиссии региональной группы оперативного реагирования на неблагоприятные происшествия после иммунизации Василий Животенюк.

Читайте такжеСмерть киевлянки после прививки Moderna: врач объяснил, что могло произойтиПо его словам, скончавшаяся умерла от коронавируса, но при этом у нее был ряд сопутствующих заболеваний.

Животенюк уточнил, что пациентка страдала от сахарного диабета и ожирения второй степени.

"Если анализировать анализы, то у неё процесс не меньше 14 дней", - говорит он.

Смерть киевлянки после прививки вакциной Moderna: что известно

50-летняя женщина вернулась из Турции 1 августа. Через 4 дня она сделала прививку вакциной Moderna, и на следующий день у нее появилась боль в руке и незначительная лихорадка с температурой 37,2°C.

9 августа ее состояние резко ухудшилось - у женщины началась одышка. Ее госпитализировали в Киевскую городскую клиническую больницу №4 в крайне тяжелом состоянии, где у пациентки подтвердился COVID-19. 10 августа она скончалась.

Напомним, что вакцина от Moderna до сих пор официально не была зарегистрирована в Украине. В Минздраве это объясняют тем, что препарат был разрешен регуляторами ВОЗ, США и Европы.

Автор: Станислав Кожемякин