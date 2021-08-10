50-летняя женщина заболела на следующий день после прививки.

В Киеве женщина умерла от коронавирусной болезни после прививки первой дозой препаратом Moderna, который до сих пор не зарегистрировали в Украине.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил председатель Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко.

В частности, 50-летняя женщина 9-10 августа находилась на стационарном лечении в Киевской городской клинической больнице №4.

До того, как попасть на стационар, она 1 августа вернулась из Турции.

"Заболела 6 августа остро, на следующий день после первой дозы вакцинации", - рассказал Кравченко.

По его словам, сначала у больной были жалобы на боль в руке, незначительную лихорадку 37,2°C.

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При этом, 7 августа ее состояние несколько ухудшилось, появилась рвота, держалась незначительная лихорадка, выраженная слабость, а с 8 августа у нее наблюдалась вялость.

"9 августа ее состояние резко ухудшилось, началась одышка. Родные вызвали КСП, больная была доставлена в отделение в крайне тяжелом состоянии... Сразу была переведена в отделение анестезиологии и интенсивной терапии. Начата интенсивная терапия", - добавил Кравченко.

Он предположил, что женщина могла быть про вакцинирована в продромальный период - на начальном этапе болезни.

9 августа она сдала ПЦР-тест на COVID-19, который оказался положительным. Раньше эта женщина коронавирусом не болела.

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Автор: Виталий Саенко