По данным Минздрава лишь в трех областях Украины не превышен уровень заболеваемости коронавирусом, а в 10 регионах высокая динамика госпитализаций.

В Украине ухудшается ситуация с распространением коронавируса. Так, по состоянию на 18 сентября 2021 года в Киеве и 21 области превышен уровень заболеваемости COVID-19, а в 10 регионах - растет динамика госпитализаций.

Об этом свидетельствуют показатели по состоянию на 18 сентября опубликовал Минздрав.

Для "зеленой" зоны карантина уровень заболеваемости должен быть до 75 случаев на 100 тысяч населения. Сейчас этот показатель не превышен только в трех областях: Закарпатской, Кировоградской и Николаевской.

Например, в Киеве уровень заболеваемости составляет 150 на 100 тысяч населения, в Тернопольской 194 на 100 тысяч. Самый высокий показатель в Черниговской области - 303 на 100 тысяч населения.

Кроме того, по состоянию на 18 сентября динамика уровня госпитализаций не соответствует нормам "зеленой" зоны в 10 областях: Винницкой, Днепропетровской, Закарпатской, Луганской, Львовской, Николаевской, Ривненской, Сумской, Харьковской и Хмельницкой.

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В среднем по Украине уровень заболеваемости составляет 127 на 100 тысяч населения, коэффициент выявленных случаев — 8,1% (норма — менее 4%).

Охват тестированием, уровень и динамика госпитализаций, а также заполненность коек в среднем по Украине не превышены.

Напомним, с 24 февраля (и по крайней мере до 1 октября) в Украине действует адаптивный карантин: регионы делятся на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны, где карантинные ограничения зависят от эпидемической ситуации.

С 20 сентября в Украинезаработают новые карантинные ограничения, которые предусматривают определенные бонусы для вакцинированных. После этой даты в Украине могут объявить "желтую" зону карантина, поскольку ситуация с коронавирусом ухудшается.

Коронавирус в Украине: что известно

Как писал УНИАН, в Украине за прошедшие сутки выявлено 6234 новых случаев COVID-19 в частности, заболели 689 детей и 89 медработников.

С коронавирусной болезнью были госпитализированы 1719 человек, умерли – 79 человек, выздоровели – 1763.

Наибольшее количество подтвержденных случаев заболевания вчера было зарегистрировано в Харьковской (761), Львовской (585), Днепропетровской (434), г. Киев (416) и Одесской (399) областях.

За все время пандемии в Украине COVID-19 заболели уже 2 млн 344 тыс. 398 человек; выздоровели - 2 млн 230 тыс. 306 лиц; 54 тыс. 829 умерли.

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Автор: Виктория Гордиенко