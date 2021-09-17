В настоящее время наиболее тревожные показатели в четырех регионах: Черновицкой, Волынской, Закарпатской и Тернопольской областях.

В ближайшее время четыре области могут из "зеленой" зоны сразу перейти в "красную".

Об этом заявил глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

По его словам, в Украине зафиксировано наибольшее число новых больных COVID-19 за последние четыре месяца.

"В настоящее время наиболее тревожные показатели в четырех регионах: Черновицкой, Волынской, Закарпатской и Тернопольской областях. В ближайшее время эти западные регионы могут из "зеленой" зоны сразу перейти в "красную", - сказал он.

Читайте такжеВ Ривненской области умер 8-летний мальчик с COVIDРадуцкий уточнил, что по количеству больных на 100 тысяч населения в "лидерах" Черновицкая и Луганская области. Больше всего занято коек с кислородом в Черновицкой (55%) и Тернопольской (40%) областях.

Он заверил, что по стране нагрузка на систему здравоохранения остается контролируемой. Реанимационные койки заняты на 27%, койки с подведенным кислородом – на 22%, аппараты ИВЛ – на 10%.

"Убежден, что местная власть должна не ждать дальнейшего резкого ухудшения эпидситуации и оперативно реагировать: усиливать контроль за основными правилами карантина, готовиться к открытию дополнительных коек в "ковидных" отделениях", - подчеркнул Радуцкий.

Карантинные ограничения в Украине

Как сообщал УНИАН, 13 сентября Кабинет министров принял изменения к постановлению №1236, которым устанавливаются новые карантинные ограничения для предотвращения распространения COVID-19. Изменения вступают в силу 20 сентября.

Принятые изменения предусматривают, что covid-сертификат будет иметь две опции и содержать информацию о вакцинации, отрицательный результат тестирования или выздоровления после COVID-19. "желтый" сертификат будет иметь информацию о первой прививке, а "зеленый" - о Полном курсе.

В случае введения "желтого" уровня епіднебезпеки учебные заведения будут работать при условии наличия не менее 80% работников с "желтыми" или "зелеными" COVID-сертификатами.

Ограничения " желтого "уровня эпиднебезопасности не будут применяться, если все участники и не менее 80% организаторов массовых мероприятий, работников кинотеатров, театров, музеев или других культурных заведений, спортзалов и бассейнов будут иметь" желтый "или" зеленый " сертификаты.

Автор: Леся Лещенко