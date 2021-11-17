Практически во всех областях фиксируется снижение количества новых случаев и новых госпитализаций.

По состоянию на сегодня ситуация с распространением коронавирусной болезни в Украине стабилизировалась.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

"Статистика, которую мы получаем, сейчас демонстрирует, что Украина вышла на плато заболеваемости. Практически во всех областях фиксируется снижение новых случаев и новых госпитализаций. Говорить о том, что все регионы "красной" зоны скоро из нее выйдут, еще точно рано, но ситуация стабилизировалась", - заявил премьер-министр.

Читайте такжеПервую дозу COVID-вакцины уже получили 40% взрослых украинцев - ЛяшкоПо его словам, этому способствовали карантинные ограничения, усилия медиков и наращивание темпов вакцинации от COVID-19.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 16 ноября в Украине полностью иммунизированы и получили две дозы вакцины от COVID-19 9 млн 068 тыс. 241 человек.

На 17 ноября по крайней мере первую дозу вакцины уже получили 40% украинцев в возрасте от 18 лет. 40-процентную отметку пересекли 8 областей и город Киев. В Киеве 50% жителей полностью завершили курс вакцинации.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Леся Лещенко