В Одесской области пик инфицирования COVID-19 без жесткого карантина может произойти в феврале-марте следующего года.
Читайте такжеВ "ковидной" больнице в Одессе тела мертвых по несколько часов лежат с живыми - СМИКак передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Одессе сообщил в. и. о. руководителя Национальной службы здоровья Андрей Виленский.
По его словам, специалисты проанализировали ситуацию в регионе, и пришли к выводу: без введения жесткого карантина пик заболевания коронавирусом в Одесском регионе может произойти в конце февраля-начале марта 2021 года.
Он также отметил, что в регионе людей, инфицированных коронавирусом, в настоящее время принимают 18 больниц, из которых 15 получают средства из «ковидного пакета» от службы здоровья.
«Три учреждения – в процессе заключения договоров», - сказал чиновник.
Виленский подчеркнул, что на каждого больного COVID-19, находящегося на лечении в отделении интенсивной терапии, предусмотрено 45 тыс. грн, В обычном отделении – 12 тыс. грн на пациентов, в том числе 900 грн в сутки на медикаменты.
Как отметил чиновник, в случае не оказания бесплатной медицинской помощи больным COVID-19 следует обратиться на линию службы 16-77.
Коронавирус в Одесской области
- За последние сутки в регионе зарегистрированы 933 новых случая заболевания, из них 545 — у одесситов. В общей сложности, по состоянию на утро 3 декабря, в Одесской области зарегистрированы 47 тыс. 810 случаев COVID-19. Из них 21 тыс. 252 человека — жители Одессы.
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