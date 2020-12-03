В Одесской области пик инфицирования COVID-19 без жесткого карантина может произойти в феврале-марте следующего года.

Читайте такжеВ "ковидной" больнице в Одессе тела мертвых по несколько часов лежат с живыми - СМИКак передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Одессе сообщил в. и. о. руководителя Национальной службы здоровья Андрей Виленский.

По его словам, специалисты проанализировали ситуацию в регионе, и пришли к выводу: без введения жесткого карантина пик заболевания коронавирусом в Одесском регионе может произойти в конце февраля-начале марта 2021 года.

Он также отметил, что в регионе людей, инфицированных коронавирусом, в настоящее время принимают 18 больниц, из которых 15 получают средства из «ковидного пакета» от службы здоровья.

«Три учреждения – в процессе заключения договоров», - сказал чиновник.

Виленский подчеркнул, что на каждого больного COVID-19, находящегося на лечении в отделении интенсивной терапии, предусмотрено 45 тыс. грн, В обычном отделении – 12 тыс. грн на пациентов, в том числе 900 грн в сутки на медикаменты.

Как отметил чиновник, в случае не оказания бесплатной медицинской помощи больным COVID-19 следует обратиться на линию службы 16-77.

Коронавирус в Одесской области