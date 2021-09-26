Список областей, которым грозит ужесточение карантина, пополнила Кировоградщина.

В Украине возросло количество областей, которые не соответствуют критериям "желтой" зоны карантина, введенного для борьбы с распространением коронавируса COVID-19.

"Оранжевая" карантинная зона грозит уже пяти областям, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Минздрава.

Ряды регионов, которым грозит ужесточение карантина, пополнила Кировоградская область.

Карантин в Украине могут ужесточить в таких областях:

Кировоградской;

Днепропетровской;

Донецкой;

Тернопольской;

Черкасской.

В Минздраве отметили, что по состоянию на субботу, 25 сентября, самая высокая динамика уровня госпитализаций наблюдалась в Тернопольской и Черкасской областях.

По данным ведомства, среди областей, которые на пороге "оранжевой" зоны, самый высокий уровень загруженности коек кислородом на Тернопольщине – 53,2%.

Напомним, пандемия коронавируса началась в марте 2020 года, в это же время в ряде стран мира, в частности и в Украине, ввели карантин. Карантин в Украине сначала был общенациональным.

В украинском государстве было несколько волн коронавируса. В периоды, когда количество больных серьйозно увеличивалось, власти вводили жесткий карантин – локдаун.

Позже карантин в Украине стал адаптивным – страну разделили на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны. В "красной" зоне самый строгий карантин, а в "зеленой" – самый слабый.

Украина с 23 сентября перешла из "зеленой" зоны в "желтую", и карантин был ужесточен.

Какие ограничения действуют в "желтой" зоне карантина

Автор: Екатерина Присяжнюк