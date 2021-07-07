В настоящее время в Минздраве ожидают прохождения украинским сертификатом технического соответствия от Еврокомиссии.

В Министерстве здравоохранения планируют с осени выдавать гражданам COVID-сертификаты не только с помощью приложения "Дія", но и в медучреждениях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщила генеральный директор Директората по развитию цифровых преобразований в здравоохранении Минздрава Мария Карчевич.

По ее словам, в настоящее время в Минздраве ожидают прохождения украинским сертификатом технического соответствия от Еврокомиссии для того, чтобы можно было объявить о полноценном запуске этого функционала.

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Карчевич рассказала, что пока такие сертификаты выдаются только по результатам прохождения полного курса вакцинации, а в будущем введут такие же сертификаты о прохождении ПЦР-тестирования и выздоровления после COVID-19.

"Сейчас есть два вида сертификатов. Внешний сертификат, используемый для путешествий в те страны, с которыми Украина согласует взаимное признание документов о вакцинации, над чем сейчас работает Министерство иностранных дел. Также есть внутренний сертификат, который может использоваться в летний период для посещения массовых мероприятий", - пояснила она.

По словам руководительницы директората Минздрава, если в осенний период эпидситуация ухудшится, то спектр использования этого сертификата будут расширять.

"Мы видим, что сейчас, в летний период, ситуация менее сложная. Тем не менее, украинца угрожает штамм "Дельта". Мы понимаем, что осенью ситуация будет ухудшаться, поэтому наша задача совместно со всеми, кто приобщен к прививочной кампании, защитить как можно больше украинцев", - отметила Карчевич.

Она уточнила, что в начале осени такой сертификат можно будет получить не только через приложение "Дія", но и у врача в учреждении здравоохранения, в частности, в бумажном виде.

Как сообщал УНИАН, в Украине с 1 июля началась пилотная эксплуатация в тестовом режиме так называемых "ковидных сертификатов". Это документ, который будет генерироваться в приложении "Дія" или на портале "Дія". Для того, чтобы его сгенерировать, человек должен пройти полный курс вакцинации и дать запрос в "Дію" для генерирования этого сертификата.

По словам гендиректора Центра общественного здоровья Украины Романа Родины, украинские COVID-сертификаты будут признаваться в Европейском Союзе, но многие страны еще не разрешили въезд украинцам в период пандемии.

5 июля сертификаты стали доступны первым пользователям мобильного приложения и портала «Дія».

В Украине на сегодняшний день полностью иммунизированы от коронавируса более 955,6 тыс. граждан.

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Автор: Антонина Доломанжи