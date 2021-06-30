В частности, могут позволить работать тем предпринимателям, у которых все наемные работники и посетители будут привиты.

COVID-сертификаты в Украине вводят прежде всего для внутреннего использования при вводе нового локдауна.

Об этом заместитель министра здравоохранения Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Ярослав Кучер заявил в комментарии ТСН.

Он напомнил, что с 1 июля в Украине можно будет получить «ковидные» сертификаты, а в обновленном приложении «Дія» в течение месяца такие документы появятся для почти 600 тысяч украинцев, которые уже получили две дозы прививки.

По словам Кучера, сертификат можно будет получить у семейного врача, чтобы не создавать дополнительные нагрузки на центры вакцинации и мобильные бригады. Выдаваться он будет на двух языках - украинском и английском. Там будет содержаться вся необходимая информация.

«Этот документ вообще с 2005 года работает, сейчас изменили форму под COVID-19, и его можно использовать», - заявил Кучер.

Отдельно он отметил, что первые сотни тысяч провакцинированных украинцев в тестовом режиме смогут получить информацию в приложении «Дія», которое можно использовать для пересечения границы с ЕС. Для этого главным условием является то, чтобы люди самостоятельно проконтролировали, внесли ли информацию об их прививках в базу. Но, по его словам, гарантировать пересечение границы не могут, ведь все будут решать пограничники на местах. Сейчас возникают сложности с тем, что страны ЕС еще сами не согласовали все детали, поэтому продолжаются тяжелые переговоры на уровне нескольких министерств, в том числе и о том, указывать ли в сертификате, какой именно вакциной был привит человек.

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Кучер отметил, что сертификаты будут нужны не только для выезда за границу, но и для внутреннего использования.

«Все вакцины, которые есть в Украине, являются безопасными, и я рекомендую их максимально использовать. Все, что сейчас делается - это не для того, чтобы кто-то на море поехал. Хотя это также важно, и мы также хотим пойти когда-нибудь в отпуск. Мы это делаем не для поездок, но и чтобы использовать этот сертификат внутри страны. Для того, например, если мы осенью пойдем на локдаун (надеюсь, что этого не будет, но мы должны думать заранее), тогда возможно позволим работать тому бизнесу, у которого все сотрудники и посетители будут вакцинированы, например, спортзал», - заявил Кучер.

Вакцинация от коронавируса в Украине

Кампания по вакцинации в Украине началась 24 февраля. В Украине против COVID-19 уже полностью иммунизированы более 649,5 тыс. человек.

Сейчас прививки делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), произведенной по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови (Serum Institute); CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; вакциной Comirnaty производства Pfizer-BioNTech; вакциной AstraZeneca-SKBio, произведенной в Южной Корее.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина завершает подготовку к внедрению "ковид-сертификатов", с 1 июля начнется их бета-тестирование. По словам премьер-министра, украинский документ будет полностью соответствовать требованиям Еврокомиссии.

В мае МИД Украины начал работу над заключением двусторонних договоренностей о признании национальных сертификатов о вакцинации от COVID-19, чтобы граждане могли путешествовать летом.

Признать украинские свидетельства о вакцинации уже согласились Венгрия и Молдова.

Также Украина ведет переговоры с Грузией, Молдовой, Казахстаном и другими странами о признании национальных свидетельств о вакцинации против COVID-19.

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Автор: Леся Лещенко