Далее следуют Киевская и Полтавская области.

В Украине самые высокие показатели охвата прививками от коронавирусной инфекции фиксируются в Киеве.

Как сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, сегодня на селекторном совещании с председателями областных государственных администраций под председательством заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко обсудили промежуточные результаты охвата прививками от COVID-19 в регионах.

"С начала кампании вакцинации самый высокий уровень охвата прививками на 100 тыс. населения показывает город Киев, их показатель превышает средний по Украине в 2 раза. Сразу за лидером идут - Киевская и Полтавская области. Самые низкие уровни охвата в целом на сегодня в Одесской, Черновицкой и Закарпатской областях", - сообщил Ляшко.

Читайте такжеУкраинцам будут делать прививки Pfizer в центрах массовой вакцинации - Минздрав

Он добавил, что за последнюю неделю самые высокие темпы вакцинации демонстрируют тоже Киев, Полтавская и Киевская области. Самые низкие - Черновицкая, Ивано-Франковская и Закарпатская области.

"Наибольший рост темпов вакцинации за прошедшую неделю зафиксировали в Херсонской области (+56%). А в целом сделано за прошедшую неделю 563 тыс. прививок. Это наибольший показатель с начала кампании вакцинации", - сказал Ляшко.

Также он прокомментировал падение объемов прививок на выходных.

"Врачам тоже нужен отдых и мы с пониманием относимся к тому, что не все пункты прививки работают в субботу и воскресенье. Но статистика показывает, что даже центры массовой вакцинации, которые работают на выходных, не используют свой потенциал по максимуму. По цифрам получается, что медицинские работники вышли работать, но к ним не дошли украинцы. Призываю активнее беспокоиться о своем здоровье и подсказать родственникам и друзьям, особенно пожилого возраста, адрес центра вакцинации!", - отметил Ляшко.

Вакцинация от коронавируса в Украине: что известно

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виталий Саенко