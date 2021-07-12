В Украине самые высокие показатели охвата прививками от коронавирусной инфекции фиксируются в Киеве.
Как сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, сегодня на селекторном совещании с председателями областных государственных администраций под председательством заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко обсудили промежуточные результаты охвата прививками от COVID-19 в регионах.
"С начала кампании вакцинации самый высокий уровень охвата прививками на 100 тыс. населения показывает город Киев, их показатель превышает средний по Украине в 2 раза. Сразу за лидером идут - Киевская и Полтавская области. Самые низкие уровни охвата в целом на сегодня в Одесской, Черновицкой и Закарпатской областях", - сообщил Ляшко.
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Он добавил, что за последнюю неделю самые высокие темпы вакцинации демонстрируют тоже Киев, Полтавская и Киевская области. Самые низкие - Черновицкая, Ивано-Франковская и Закарпатская области.
"Наибольший рост темпов вакцинации за прошедшую неделю зафиксировали в Херсонской области (+56%). А в целом сделано за прошедшую неделю 563 тыс. прививок. Это наибольший показатель с начала кампании вакцинации", - сказал Ляшко.
Также он прокомментировал падение объемов прививок на выходных.
"Врачам тоже нужен отдых и мы с пониманием относимся к тому, что не все пункты прививки работают в субботу и воскресенье. Но статистика показывает, что даже центры массовой вакцинации, которые работают на выходных, не используют свой потенциал по максимуму. По цифрам получается, что медицинские работники вышли работать, но к ним не дошли украинцы. Призываю активнее беспокоиться о своем здоровье и подсказать родственникам и друзьям, особенно пожилого возраста, адрес центра вакцинации!", - отметил Ляшко.
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