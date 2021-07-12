До конца июля вакцина Pfizer появится в центрах массовой вакцинации населения.

Министерство здравоохранения Украины порадовало граждан, которые хотят получить признанную в ЕС вакцину от коронавируса. До конца июля страна закупит около 1 миллиона вакцин Pfizer, а препарат появится в центрах массовой вакцинации. Получить его смогут все желающие с приоритетом для пожилых людей и обладателей сопутствующих заболеваний.

Первым городом, в котором открылась вакцинация препаратом Pfizer для желающих, стал Чернигов. К концу июля привиться Pfizer можно будет во всех центрам массовой вакцинации. Напомним, что ранее пунктах прививки был доступен лишь китайский препарат CoronaVac.

Где и кому можно получить прививку Pfizer

Получить прививку препаратом Pfizer можно будет в местном центре массовой вакцинации. Узнать о наличии препарата можно в самом центре или по контактному телефону.

Получить прививку смогут все желающие, которые записались на вакцинацию в листе ожидания Дія. При этом необязательно, чтобы вам приходило приглашение на вакцинацию. Достаточно быть в листе ожидания.

Приоритет в вакцинации Pfizer получат пожилые люди и люди с сопутствующими болезнями. Это значит, что при недостаточном количестве доз именно эти лица получат препарат в первую очередь. Прививку не смогут получить украинцы, которые уже получили первую дозу другого препарата.

Что известно про вакцину Pfizer

Pfizer или BioNTech BNT162b2 – это РНК-вакцина китайского, американского и немецкого производства. Её эффективность составляет около 95% после второй дозы. Вторая доза препарата назначается через 21 день после первой. Вакцина признана эффективной большинством стран мира.

Ранее препарат Pfizer в Украине был доступен только некоторым категориям граждан, например врачам и работникам сферы образования.

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Автор: Екатерина Пулатова