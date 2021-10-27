В Киеве уже два дня наблюдается превышение показателя заполненности коек с кислородом.

Решение о переводе Киева в "красную" зону эпидопасности может быть принято уже в эту пятницу, 29 октября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказала в эфире телеканала "Киев" заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Анна Старостенко.

По ее словам, сейчас в Киеве наблюдается стремительный рост заболеваемости COVID-19 и высокие темпы госпитализации.

"Поэтому сейчас Киев фактически одной ногой уже в "красной" зоне. Для того, чтобы тот или иной регион попал в "красную" зону эпидопасности, должно быть в течение 3-х дней превышение установленных показателей, один из которых – это заполненность коек с кислородом. Если он составляет более 65%, то это является основанием для объявления в регионе "красной" зоны. Сейчас Киев два дня подряд уже имеет этот показатель", - отметила Старостенко.

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На уточняющий вопрос, означает ли это, что если завтра в Киеве снова будет зафиксировано превышение указанного показателя, то с пятницы город может попасть в "красную" зону, Старостенко ответила: "Я думаю, что послезавтра может быть решение государственной комиссии ТЭБ и ЧС о переводе столицы в "красную" зону в следующие ближайшие дни".

В качестве примера она привела Киевскую область - сегодня стало известно, что она переходит в "красную" зону с 30 октября.

"То есть есть несколько дней, 2-3 дня дается для того, чтобы максимально подготовиться к этому режиму", - добавила Старостенко.

По ее словам, столичные власти делают все, что зависит от города, чтобы увеличить количество койкомест, которые принимают больных COVID-19.

Она обратилась к киевлянам с призывом вакцинироваться, потому что статистика показывает, что 95% всех, кто попадает в больницу - это непривитые люди, и 99% тех, кто умирает – это также люди, которые не вакцинировались.

По информации заместителя председателя КГГА, сейчас в Киеве занято 61% койкомест, которые выделены в 21 больнице для больных коронавирусной болезнью, из них занято 65,7% коек с кислородом.

Как сообщал УНИАН, сегодня на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций принято решение о введении с 30 октября "красного" уровня эпидемической опасности на территории Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Хмельницкой и Черниговской областей.

Автор: Инна Андалицкая