"Красная" зона карантина в Украине может исчезнуть зимой, считают эксперты.

В Украине с "красных" уровней эпидопасности все регионы могут выйти не раньше января.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время онлайн-брифинга заявил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко.

"Мы видели достаточно быстрое попадание новых регионов в "красный" уровень эпидопасности, но сейчас эти уровни устанавливаются более интенсивно. Более быстрее все новые и новые регионы попадают в "красный" уровень, чем это было во время весенней волны", – сказал он.

По словам Ганиченко, весенняя волна, если считать от момента введения "красного" уровня опасности в первом регионе и до момента выхода последнего региона из "красного" уровня, длилась 72 дня.

Читайте такжеВ Минздраве спрогнозировали, когда в Украине ожидается пик заболеваемости COVID-19"Ожидаемо, что текущая волна может длиться дольше. Это означает, что отдельные "красные" уровни эпидопасности во время этой волны могут продолжаться вплоть до начала января. Такая ситуация по состоянию на сейчас возможна. Мы ожидаем, что из "красных" уровней эпидемиологической опасности все регионы могут выйти в начале января, но все будет зависеть от того, как будет проявлять себя "Дельта" в Украине. В разных странах Европы она проявляет себя по-разному. Второй фактор, который будет влиять, – насколько будут расти темпы вакцинации", – отметил он.

Напомним, по состоянию на 26 октября в красной зоне в Украине находятся такие области: Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Одесская, Сумская, Херсонская, Ровенская и Николаевская.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава – 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Наталья Хаджи