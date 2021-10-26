Как отмечают в Киевской школе экономики, заболеваемость коронавирусом в Украине продолжает расти.

Заболеваемость COVID-19 в Украине продолжает расти, Украина превзошла континентальные максимумы за всю историю пандемии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время онлайн-брифинга сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко.

"Украина показывает свой абсолютный максимум по количеству выявленных случаев. Украина побила не только свои собственные рекорды, она побила и рекорд исторического максимума континента. Исторически у нас Северная Америка показывала максимальную отметку – это около 50 человек на 100 тысяч населения в сутки. Украина уже превзошла континентальные максимумы за всю историю пандемии", - сказал он.

Ганиченко также отметил, что это не означает, что в Украине исторически худшая ситуация среди других стран. По его словам, многие европейские страны в свое время показывали гораздо более высокие показатели, чем сейчас есть в Украине.

Как сообщал УНИАН, в Украине вчера зафиксировано 19120 новых случаев COVID-19. За все время пандемии в Украине заболели COVID-19 2 млн 803 тыс. 159 человек, выздоровели – 2 млн 390 тыс. 112, умерли – 64936.

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Автор: Наталья Хаджи