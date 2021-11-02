Как сообщила волонтер, всего в Одессе осталось примерно 20 мест для пациентов с коронавирусом. Кроме этого, часть потенциальных пациентов реанимационных отделений остаются дома из-за недостатка мест.

В Одессе родственники инфицированной COVID-19 женщины нашли вертолет за 10 тысяч долларов для госпитализации в другой город, но свободных мест не оказалось.

Об этом в Facebook сообщила руководитель общественной организации "Корпорация монстров" Екатерина Ножевникова.

Она отмечает, что ситуация в городе – "реальный ад", волонтерам звонит множество людей, нуждающихся в помощи, а мест в больницах практически нет. При этом, по ее данным, госпитализируют только пациентов в состоянии средней степени тяжести.

"Мест почти нет – на весь город чуть больше 20, в ручном режиме запихиваем кого куда можно. Берут только среднюю тяжесть. Реанимационные места – катастрофа. Очереди уже и в стационарах и дома лежат реанимационные. Утром родственники одной пациентки нашли вертолет за 10 тыс. долл. для того, чтобы транспортировать в другой город. Но места не нашли", - написала Ножевникова.

В реанимациях города, по данным общественницы, почти нет мест для людей, страдающих от других заболеваний, так как "ковид снес всю систему".

Ножевникова также сообщила, что не может найти место в больнице для пенсионерки с COVID-19, которую дочь пытается спасти в домашних условиях уже три недели.

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"Она (дочь – УНИАН) продала уже все. Долги – 50 тыс. грн… Общаюсь с доктором "скорой" - пациентка терминальная. Сделать ничего нельзя. Сатурация – 30. Объясняю дочке, что мама умирает. Слышу крик… Прошу сесть с мамой рядом, взять за руку и просто дать ей спокойно уйти", - написала волонтер.

Кроме того, вчера в организацию обратились люди с просьбой найти их инфицированного родственника, которого госпитализировали в одну из районных больниц еще 15 октября. Люди не знали, в какой из двух больниц найти близкого, а денег на поездку нет. Как выяснилось, мужчина умер еще 20 октября.

"Как такое может быть? Моя голова отказывается это все принимать…", - акцентирует общественница.

Напомним, в Одесской области за прошлые сутки зафиксировали 1908 новых случаев инфицирования коронавирусом.

С 15 октября Одесская область отнесена к "красной зоне" карантина. Уже несколько дней Одесская область лидирует по числу заболевших за сутки.

Коронавирус в Украине: что известно

Автор: Лариса Козовая