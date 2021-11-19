По словам медика, бустерная доза делается спустя полгода после вакцинации.

Вакцинация от коронавируса бустерной дозой нужна тем украинцам, которые входят в группу риска. Но прививка должна делаться после консультации с врачом.

Об этом в интервью "Фактам" сообщила заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени Богомольца профессор Ольга Голубовская.

По словам инфекциониста, бустерная доза делается спустя полгода после вакцинации.

Читайте такжеЛяшко объяснил, нужно ли заново начинать курс вакцинации, если вовремя не получили вторую дозу

"Что касается бустерной дозы, больше склоняюсь, что да, спустя полгода после вакцинации следует подумать о дополнительной защите групп риска, но решать это должен врач индивидуально. А вот по отношению к молодым людям, честно говоря, не очень в этом уверена", - объяснила Голубовская.

Медик сообщила, что в группу риска входят не только пожилые люди, это также граждане с различными иммунными заболеваниями. О молодых людях речи пока не идет.

Инфекционист считает, что вакцинальная кампания в Украине провалена и группы риска остались без прививок от коронавируса.

"У нас получилось, что мы и переболевших вакцинировали, и молодежь, а группы риска - нет", - резюмировала врач.

Напомним, как писал УНИАН, министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко рассказал, когда в Украине могут начать прививать бустерной дозой вакцины от COVID-19. По его словам, для того, чтобы вводить бустерную дозу, необходимо иметь около 70% вакцинированного населения.

Вакцинация от коронавируса в Украине

Автор: Виктория Гордиенко