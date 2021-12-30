Результаты исследований еще находятся на ранних стадиях.

Сейчас разработкой программы Министерства здравоохранения по производству отечественной вакцины против COVID-19 занимаются две команды украинских ученых.

Об этом сообщил главный государственный санитарный врач Игорь Кузин, передает Общественное. Он уверяет, что в Украине сейчас достаточно вакцин от коронавируса, однако собственное производство можно быстро перенастроить или, при необходимости, внести определенные коррективы в технологический цикл.

По его словам, сейчас ученые из Львова и Киева работают над двумя разными типами вакцины, и результаты исследований находятся еще на ранних стадиях.

Читайте такжеПочти миллион больных коронавирусом в сутки: ВОЗ опасается краха систем здравоохранения"Это Институт биохимии им. Палладина и профессор Комиссаренко вместе со своей командой занимается научным обоснованием именно разработки мРНК-вакцины. И также команда академика Сибирского во Львове, которая работает также над разработкой вакцины, но именно белковой", — рассказал главный санитарный врач страны.

Также, по его словам, в Украине есть частная инициатива по разработке вакцины, которая дошла в своих исследованиях до этапа испытаний. Речь идет о совместном научно-исследовательский проекте АО "Лекхим" и харьковской группы ученых на уровне Одесского противочумного института.

"Планируется по крайней мере использовать или протестировать несколько методов инактивации вируса и выяснить — какой из этих методов будет давать большую иммуногенность и будет лучшим прототипом именно разработки инактивированной украинской вакцины", — отметил Кузин.

Кроме того, Минздрав запустил программу создания собственных тест-систем для выявления инфекционных болезней.

"Уже определено несколько компаний и организаций, которые получают средства государственного бюджета на разработку отечественной тест-системы, направленной на диагностику инфекционных болезней", — рассказал Кузин.

Он отметил, что государству передаются интеллектуальные права на разработанную тест-систему и в дальнейшем государство может самостоятельно производить такие тест-системы.

Напомним, по данным СНБО, новая волна COVID-19 из-за распространения штамма "Омикрон" в Украине неизменно ожидается в феврале. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, именно вакцинация может предотвратить возникновение новой волны заболевания.

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