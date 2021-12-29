Министр здравоохранения призвал украинцев перед новогодними праздниками вакцинироваться не только от коронавируса.

Украинцам перед новогодними праздниками необходимо вакцинироваться не только от коронавируса, но и от других инфекционных болезней.

Об этом глава Минздрава Виктор Ляшко написал на своей странице в Facebook.

Министр подчеркнул, что такое решение позитивно скажется не только на здоровье, но и на эпидемиологической ситуации.

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"Чтобы они (праздники) прошли весело и безопасно для вашего здоровья и негативно не повлияли на существующую эпидемиологическую ситуацию, рекомендую начать их с вакцинации", – призвал Ляшко.

Министр призывает украинцев сделать прививки самим и убедить поступить так же тех, с кем они планируют отмечать праздники. Ляшко напомнил, что в Украине зафиксирована циркуляция вируса гриппа А (H3N2) и В. Также растет заболеваемость гриппообразными заболеваниями.

Сейчас, по его данным, гриппом и ОРВИ в стране заболели 2,8 млн человек, из которых 38,3% составляют дети до 17 лет. в то же время вакцинировано всего 113 818 человек, из которых 64,7 тысячи – медики.

Министр подчеркнул, что вакцин в стране достаточно.

Напомним, как писал УНИАН, в Минздраве рассказали, кто чаще всего попадает в больницу во время новогодних праздников.

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