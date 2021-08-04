Тернопольская область имеет самый высокий показатель динамики госпитализаций. Он достиг в регионе отметки в 172,7%.

В Украине в пяти регионах динамика уровня госпитализаций пациентов с COVID-19 превышает установленные правительством показатели для "зеленой" зоны эпидемической опасности.

В частности, в Донецкой области показатель динамики госпитализаций составил 58,5% при норме не более 50%.

Кроме того, в Закарпатской области три дня подряд показатель динамики госпитализаций находится за пределами нормы. За три последних дня этот показатель составлял 87,5%, 103,2%, 93,5%.

Читайте такжеВ Украине первые дети получили прививки от коронавирусаТакже в Ривненской области динамика госпитализаций три дня подряд находится в диапазоне от 61,5% до 150%.

Тернопольская область имеет самый высокий показатель динамики госпитализаций. Он достиг в регионе отметки в 172,7%.

В Хмельницкой области по состоянию на 3 августа этот показатель не соответствовал норме и составил 50,8%.

Сейчас все регионы Украины находятся в "зеленой" зоне карантина.

Коронавирус в Украине

В Украине вчера зафиксировали 984 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19.

За все время пандемии в Украине заболели COVID-19 2 млн 255 тыс. 345 человек, выздоровели – 2 млн 188 тыс. 273, умерли – 53 тыс. 024. Медики провели 11 млн 446 тыс. 663 ПЦР-тестирования.

Автор: Константин Гончаров