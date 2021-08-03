В Киеве локдауна не будет при одном условии, полагает руководитель Главного управления Госпродпотребслужбы в столице.

Фактически власти Киева готовятся к самому худшему сценарию по коронавирусу COVID-19. Если новый локдаун в Киеве (жесткий карантин) введут, то во время него будут действовать спецпропуска, которые сейчас разрабатывают.

В разработке находится новый вид электронных спецпропусков, рассказал руководитель Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан в эфире телеканала Украина 24.

Чиновник полагает, что в столице не будет худшего коронавирусного сценария, если акцент сделать на вакцинации от COVID-19.

"…Будут другие пропуска, сегодня разрабатывается новый вид электронных пропусков... Город Киев фактически готовится к худшему сценарию... Если мы сделаем акцент на прививки, сценария такого не будет", – сказал он.

Рубан добавил, что уже три недели идет подготовительная работа к строгому режиму, который в Киеве могут ввести в случае самого плохого коронавирусного сценария.

"...у нас есть еще возможности сделать прививку и сформировать коллективный иммунитет на уровне 80-90%, который позволит преодолеть красную зону, чтобы бизнес работал в полном объеме...", – полагает чиновник.

Читайте такжеВ Украине готовятся к новому локдауну: нардеп назвал причину и срокиЗаместитель мэра Киева Виталия Кличко Владимир Бондаренко сообщил, что жители столицы смогут подавать заявки для получения спецпропусков на проезд в общественном транспорте на сайте Киевской городской госадминистрации.

По его словам, спецпропуска светят работникам предприятий, которые обеспечивают жизнедеятельность города.

Напомним, пандемия коронавируса началась в марте 2020 года. В этом же месяце в Украине ввели карантин. В стране было несколько волн коронавируса, ограничительные меры много раз продляли.

Сейчас действует адаптивный карантин – страна поделена на зеленую, желтую, оранжевую и красную зоны. В зеленой зоне самый слабый карантин, а в красной – самый строгий, на такой территории должен быть локдаун.

В Киеве уже было несколько локдаунов. Во время жесткого карантина сотрудникам предприятий критической инфраструктуры выдавали бумажные спецпропуска, с которыми они имели право проезда в общественном транспорте.

По состоянию на 3 августа коронавирус в Киеве диагностирован у 219 340 человек, скончались 5 235 пациентов, а 209 591 пациент выздоровел. На протяжении 2 августа в столице COVID-19 нашли у 198 человек, а в течении 1 числа – у 62-х.

Автор: Екатерина Присяжнюк