Сначала пункты откроют на вокзалах в Ивано-Франковске и Мариуполе.

Пункты вакцинации против COVID-19 откроют на железнодорожных вокзалах во всех областных центрах и в международном аэропорту "Борисполь".

Как сообщает пресс-центр "Укрзализныци", сегодня пункты вакцинации, работающие на Центральном железнодорожном вокзале Киева, проинспектировали министр инфраструктуры Александр Кубраков и и.о. члена правления АО "Укрзализныця" Александр Перцовский.

"Путешествия должны быть безопасными. Совместно с Минздравом мы разворачиваем пункты вакцинации в ключевых транспортных хабах страны: вокзалах, аэропортах, автовокзалах, крупнейших почтовых отделениях. Пункты вакцинации уже действуют на 10 вокзалах, сегодня еще добавятся Мариуполь и Ивано-Франковск, с понедельника откроется центр вакцинации в аэропорту "Борисполь". Мы обращаемся к пассажирам с пониманием отнестись к ограничениям, которые на самом деле уже спасают жизни - всего за двое суток удалось обнаружить около 300 инфицированных лиц, которые собирались садиться в поезда", - отметил Кубраков.

По словам Перцовского, пункты вакцинации, которые "Укрзализныця" начала открывать на вокзалах с 21 октября, пользуются популярностью у населения. По состоянию на вчерашнее утро в этих пунктах сделано более 2 тыс. прививок.

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Также Перцовский сообщил, что уже вакцинировано 30% проводников поездов.

С 25 октября пункты вакцинации начнут работать на железнодорожных вокзалах в Херсоне, Николаеве, Кривом Роге, Никополе, Подольске, Николаеве, Черновцах, Коростене и Раздельном.

Ранее такие пункты были открыты на железнодорожных вокзалах Киева (2 пункта), Львова, Харькова, Одессы, Днепра, Нежина, Коростеня, Ривне, Хмельницкого и Ужгорода.

Также на 10 железнодорожных вокзалах круглосуточно работают пункты экспресс-тестирования на COVID-19: Киев, Харьков, Одесса, Днепр, Запорожье, Мукачево, Кривой Рог, Винница и Полтава (станция Полтава-Киевская). Здесь невакцинированные пассажиры могут сделать экспресс-тесты и получить справки, что в случае отрицательного результата будет основанием для посадки в поезда. Эта услуга для пассажиров, имеющих билет на поезд, стоит 350 грн. С начала их функционирования - 21 октября - было сделано более 4 тыс. тестов.

Как сообщал УНИАН, с 21 октября межрегиональные перевозки пассажиров в регионах с "желтым", "оранжевым" или "красным" уровнем эпидопасности разрешены при условии наличия у всех водителей, членов экипажей самолетов и пассажиров COVID-сертификатов, отрицательных результатов ПЦР-тестов или тестов на антиген.

По данным "Укрзализныци", с начала действия новых правил перевозок из-за отсутствия "ковидных документов" к поездкам поездами не допустили 340 человек (0,5% всех пассажиров).

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Виктория Токарева