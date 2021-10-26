По словам медика, вакцинация в Украине неправильно организована и грозит ухудшением эпидемиологической ситуации.

Вакцинация населения в Украине от коронавируса продвигается не так быстро, как хотелось бы, а подавляющее большинство иммунизированных людей не относятся к группам риска.

Об этом сообщила в "Украина 24" доктор медицинских наук, инфекционист Ольга Голубовская.

"Что означает "тотальная вакцинация"? Я сегодня смотрела заявление генерального директора ВОЗ, и он говорит: "Мы должны хотя бы через год дойти до 40% вакцинированных в каждой стране". Понятно, что чем больше, тем лучше. Конечно, нужно говорить не о количестве вакцинированных, хотя это важно, а о количестве иммунных людей. Это разные вещи. Вакцинироваться, конечно, надо. Но идеально было бы вакцинировать группы риска", - отметила она.

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Голубовская обратила внимание на то, что в Украине чаще всего прививаются люди, у которых меньше шансов перенести инфекционное заболевание тяжело. Больницы сегодня заполнены, по ее словам, именно людьми из группы риска.

"У нас какой главный провал получился? Что у нас максимально вакцинирована та возрастная группа населения, которая болеет чаще всего не тяжело — это люди до 40 лет. И я прошу, ко всем обращаюсь - не надо писать в Facebook, мол, у моего соседа то-то. Есть статистика... В основном болеют группы риска, и умирают чаще всего группы риска. И интенсивная терапия перегружена группами риска. Но самый большой провал, что в этой группе наименьший процент вакцинации. А почему? Не потому, что люди у нас глупые. Я терпеть не могу, когда из государственных институтов сыпятся на этих людей какие-то эпитеты. Даже если кто-то что-то не понял, надо спокойно объяснять и работать со специалистами, а не устраивать противодействия", - сообщила она.

Кроме того, по словам медика, вакцинация в Украине неправильно организована и грозит ухудшением эпидемиологической ситуации.

"Я скажу первое и самое главное - все мероприятия в очаге, а мы уже в очаге интенсивной передачи инфекции, должны быть направлены на разъединение людей, а не на их скученность. В росте инфекционного заболевания с таким механизмом передачи, как этот, все должно быть направлено на разъединение. Массовая вакцинация в горячих точках обернется ростом заболеваемости - это будут пункты инфицирования", - сказала она.

Также Голубовская сказала, что за 2-3 недели эпидемия может достичь своего пика.

"Ситуация действительно непростая, особенно в тех "красных" регионах. В ближайшее время эти регионы, которые не "красные", станут "красными". Я не могу сказать, что сейчас ситуация более катастрофическая, чем была весной 2021 года. Многие стационары, которые резервные были открыты весной, еще сегодня не открываются. Но через 2-3 недели мы уже войдем в пик (эпидемии коронавируса – ред.) такой, что система будет перегружена, как весной. Пока что весна была самым напряженным периодом за всю эту пандемию. И в этот раз будет так же",- сказала врач.

Напомним, в Украине за сутки обнаружено 19 120 новых случаев COVID-19, госпитализированы 2939 человек; зафиксировано рекордное количество умерших от коронавируса – 734; выздоровели 9738 человек.

Вместе с тем на сегодня более 7 млн украинцев получили две дозы вакцины от COVID-19.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Вакцинация от коронавируса в Украине

Автор: Виктория Гордиенко