Это на 5 млрд грн больше, чем в этом году.

Кабинет министров предлагает направить 22 млрд грн из государственного бюджета на 2022 год на борьбу с пандемией коронавируса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время презентации проекта госбюджета-2022 в Верховной Раде заявил министр финансов Сергей Марченко.

"В 2022 году беспрецедентно возрастает объем средств по программе медицинских гарантий - на 34 млрд грн, до 158 млрд грн. На борьбу с COVID планируется направить ориентировочный ресурс в 22 млрд грн, что на 5 млрд грн больше, чем в этом году. Кроме того, на систему общественного здоровья и закупку вакцин для населения от ковида предусмотрено 6 млрд грн", - сказал он.

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В целом правительство предлагает заложить в проекте госбюджета-2022 на сектор здравоохранения 192,5 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, проект государственного бюджета на 2022 год составлен с дефицитом в 3,5% от валового внутреннего продукта.

Как сообщал УНИАН, за вчера в Украине зафиксировано 5159 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, что больше чем в 2 раза больше показателя за 19 сентября.

За минувшие сутки в Украине от COVID-19 вакцинировались свыше 108 тыс. человек. Одну дозу получили 62 909 человек, полностью иммунизированы - 45 827 человек. С начала вакцинальной кампании в Украине привито 6 366 925 человек, из них полностью иммунизированы и получили две дозы - 5 198 661 человек.

Автор: Дмитрий Шварц