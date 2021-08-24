Общая стоимость гуманитарной помощи составляет более 4 млн евро.

Польша передала Украине гуманитарную помощь для борьбы с пандемией коронавируса, в частности вакцины, медицинское оборудование и средства защиты.

Трансляцию церемонии передачи груза вел телеканал "Украина 24".

Участие в торжественной церемонии принимали министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко и президент Польши Анджей Дуда.

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"21 грузовик, 127 тонн медицинского оборудования и других медицинских материалов, которые спасают жизни, стоимостью в 18 млн злотых или в пересчете на евро - около 4 млн... Я надеюсь, что это оборудование поможет украинцам, что оно поможет людям, которые борются за здоровье украинцев, врачам, медсестрам. Хочу, чтобы этот дар был знаком солидарности и дружбы со стороны Польши в Украину, всегда друзей узнают в сложное время, друзей познаем во время беды", - сказал Дуда.

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Автор: Леся Лещенко