За сутки в Украине зафиксировано 610 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Среди заболевших - 33 ребенка и трое медработников.
Умерли от осложнений коронавирусной болезни 17 человек, выздоровели за сутки – 434.
Также госпитализированы в медучреждения 425 человек.
Читайте такжеОт штамма "Дельта" умер еще один украинец: ему было 36 летЗа последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (164), Черновицкой (52), Одесской (51), Днепропетровской (44) и Запорожской (39) областях.
Кроме того, за последние сутки протестовали почти 20 тысяч человек, а именно:
- методом ПЦР - 10 642 человека;
- методом ИФА - 1 493 человека;
- экспресс-тестами - 7 496 человек.
За все время пандемии
- заболело - 2 275 171 человек;
- выздоровело - 2 201 433 человека;
- летальных исходов - 53 474;
- проведено ПЦР-тестирований - 11 827 261.
Вакцинация в Украине
За минувшие сутки, 22 августа, от COVID-19 вакцинировали 42 715 человек. Одну дозу получили 14 590 человек, а полностью иммунизированные - 28 125 человек.
От начала вакцинальной кампании привито 5 071 660 человек, из них получили одну дозу – 5 071 658 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 3 136 376 человек (из них двое человек получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 8 208 034 прививки.
Как ранее сообщал УНИАН, центр вакцинации от COVID-19 в Украине могут закрыть из-за ожидаемого всплеска заболеваемости через 4-6 недель.