Умерли от осложнений коронавирусной болезни 17 человек, выздоровели за сутки – 434.

За сутки в Украине зафиксировано 610 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Среди заболевших - 33 ребенка и трое медработников.

Умерли от осложнений коронавирусной болезни 17 человек, выздоровели за сутки – 434.

Также госпитализированы в медучреждения 425 человек.

Читайте такжеОт штамма "Дельта" умер еще один украинец: ему было 36 летЗа последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (164), Черновицкой (52), Одесской (51), Днепропетровской (44) и Запорожской (39) областях.

Кроме того, за последние сутки протестовали почти 20 тысяч человек, а именно:

методом ПЦР - 10 642 человека;

методом ИФА - 1 493 человека;

экспресс-тестами - 7 496 человек.

За все время пандемии

заболело - 2 275 171 человек;

выздоровело - 2 201 433 человека;

летальных исходов - 53 474;

проведено ПЦР-тестирований - 11 827 261.

Вакцинация в Украине

За минувшие сутки, 22 августа, от COVID-19 вакцинировали 42 715 человек. Одну дозу получили 14 590 человек, а полностью иммунизированные - 28 125 человек.

От начала вакцинальной кампании привито 5 071 660 человек, из них получили одну дозу – 5 071 658 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 3 136 376 человек (из них двое человек получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 8 208 034 прививки.

Как ранее сообщал УНИАН, центр вакцинации от COVID-19 в Украине могут закрыть из-за ожидаемого всплеска заболеваемости через 4-6 недель.

Авторы: Тамара Отовская, Анастасия Горбачева