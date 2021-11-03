Практически ежегодно в Закарпатской области выявляют до пяти случаев паралича.

На Закарпатье обнаружили 5 случаев инфицирование полиомиелитом у детей, все они не имели плановых прививок от полиовируса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила сегодня главная эпидемиолог Закарпатской области Виктория Тимчик.

По ее словам, в рамках эпидрасследования и эпиднадзора в сентябре закарпатские эпидемиологи получили информацию о случае паралича у девочки 2009 года рождения, которая не была вакцинирована.

"Эта девочка получила лечение согласно протоколу, в обязательном порядке была обследована на предмет выявления полио- и других энтеровирусов. Такой вид исследования проводится на национальном уровне в вирусологической лаборатории Центра общественного здоровья МОЗ Украины. По результатам исследования мы получили положительный результат, обнаружили полиовирус I типа, который является вакцинным (вакциноассоциированным, - УНИАН)", - уточнила Тымчик.

Читайте такжеУкраина в Европе занимает второе место по количеству новых жертв коронавирусаСейчас девочка в удовлетворительном состоянии, находится под наблюдением врачей и нуждается в реабилитации, а также восстановлении. "При проведении расследования мы не обнаружили ни одного случая инфицирования среди круга контактных лиц этого ребенка", - добавила эпидемиолог.

Последний раз в Закарпатье случаи инфицирования І типом полиомиелита фиксировали в 2015 году, и этому предшествовали очень низкие показатели вакцинации среди населения.

Также Тимчик добавила, что сейчас в области зафиксированы еще четыре случая заболевания детей полиомиелитом.

"Случаи инфицирования, которые обнаружили на Закарпатье накануне, никоим образом не связаны со свежим случаем, это разные населенные пункты, это не связанные дети, абсолютно разные типы полиовирусов. Предыдущие четыре случая мы обнаружили активно при проведении эпидрасследований совместно с нашими ривненскими коллегами при поддержке коллег из ВОЗ и ЮНИСЕФ, когда расследовали случай инфицирования ребенка в Ривненской области", - добавила Тимчик.

Четверо выявленных детей за медицинской помощью не обращались, они находятся под наблюдением медиков дома. Эти дети, по словам специалиста, тоже не имели плановых прививок от полиовируса.

Тимчик также сообщила, что практически ежегодно в Закарпатской области выявляют до пяти случаев паралича.

"В регионе работает достаточно чувствительная система по острым и вялым параличам, и при выявлении таких состояний дети подлежат обязательному тестированию на предмет выявления полио- и других энтеровирусов, они госпитализируются, осуществляются необходимые мероприятия в очаге", - отметила эпидемиолог.

Она также добавила, что по результатам 9 месяцев 2021 года по показателю охвата прививками Закарпатье имеет один из худших показателей в Украине: менее половины детей получили прививки, поэтому группа риска очень велика.

Вспышка полиомиелита в Ривненской области: что известно

6 октября подтвердили случай паралича вследствие заболевания полиомиелитом у 1,5-летнего ребенка из Ривненской области. Позже стало известно, что в семье, где полиомиелит парализовал младенца, заболели еще шестеро детей.

Полиомиелит – инфекционная болезнь, поражающая нервную систему. Наиболее уязвимыми являются дети до 5 лет. Поэтому первую прививку дети получают в первые месяцы жизни.

Полиовирус распространяется от человека к человеку через фекалии и слюну, чаще всего через грязные руки, зараженную пищу и воду.

Первые симптомы болезни: лихорадка, усталость, головная боль и слабость в мышцах. За считанные часы может появиться паралич, чаще всего поражает ноги. Каждый десятый умирает от удушья.

Заболеть полиомиелитом может каждый невакцинированный ребенок и взрослый.

Последний раз в Украине фиксировали заболевание полиомиелитом в 2015 году.

Автор: Наталия Петервари