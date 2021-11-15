Больше всего новых случаев инфицирования коронавирусом обнаружили в Днепропетровской и Одесской областях. Вместе с тем на выходных снизились темы тестирования и вакцинации.

В Украине за минувшие сутки обнаружили 10 802 новых случая коронавируса. Среди них 764 ребенка и 132 медицинских работников. Также 442 человека умерли от осложнений болезни, а 11 219 - выздоровели. Госпитализировали 2 798 человек с подозрением или подтвержденным COVID-19.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Суточный показатель заболеваемости традиционно снизился на выходных и является самым низким с 19 октября. Смертность и число госпитализированных также снизились. Хоть за субботу, 13 ноября, в Украине сообщили о более низком количестве смертей (402), вчера, 14 ноября, в Украине госпитализировали значительно меньшее количество людей по сравнению с позапрошлыми сутками (4 881).

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Вместе с тем снизились почти вдвое и темпы тестирования населения на коронавирус.

Больше всего новых случаев зафиксировали в Днепропетровской (987), Одесской (901) и Николаевской (844) областях.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

С начала пандемии обнаружили 3 228 441 случай COVID-19. Из них 77 147 человек скончались от осложнений заболевания, а 2 642 459 - выздоровели.

Тест на коронавирус в Украине

Лаборатории сделали 50 591 тест на коронавирус: методом ПЦР — 21 443, методом ИФА — 4 821. Также сделали 24 327 экспресс-тестов на антиген к вирусу.

Всего в стране провели более 15,2 миллиона ПЦР-тестирований на коронавирус.

Коронавирус в Киеве: данные на 15 ноября 2021

В Киеве за минувшие сутки обнаружили 449 больных COVID-19, 34 человека умерли. Об этом сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации со ссылкой на городского голову Виталия Кличко.

В частности, за прошедшие сутки заболели 261 женщина, 163 мужчины, а также 25 детей.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе — 119, в Святошинском — 82 и в Деснянском районе — 56 случаев", – отметил Кличко.

В больницы столицы госпитализировали 72 больных коронавирусной болезнью и 238 человек с подозрением на COVID-19 и пневмонии.

Всего за период пандемии в Киеве зарегистрировано 6 тыс. 908 летальных случаев от COVID-19. Подтвержденных случаев заболевания на сегодня – 279 тыс. 307. Преодолели болезнь – 239 тыс. 642 человека.

Вакцинация от коронавируса в Украине

На выходных снизились и темпы вакцинации от коронавируса. Так, за минувшие сутки сделали более 97 тысяч прививок против коронавируса, что почти на 50 тысяч меньше, чем днем ранее.

В частности, одну дозу вакцины получили 41 083 человека, полностью иммунизированные - 56 290 человек.

С начала вакцинальной кампании в стране было привито 12 228 644 человека. Из которых получили одну дозу - 12 228 642, полностью иммунизированы и получили две дозы - 8 722 235 человек. В общем количестве в стране уже проведено 20 950 877 прививок.

Напомним, в Украине на сегодня для прививок от COVID-19 доступны 10,32 млн доз вакцин различных производителей.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Коронавирус в Украине: что стоит знать

Авторы: Виктория Гордиенко, Екатерина Гирнык