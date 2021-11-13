Более 12 миллионов человек получили по крайней мере одну дозу вакцины против COVID-19 в пятницу.

По состоянию на утро субботы, 13 ноября, в Украине подтвердили еще 23 572 новых случая инфицирование коронавирусом. Из них детей – 1 622, медработников – 436.

Об этом информирует Минздрав в Telegram.

С осложнениями COVID-19 в больницы госпитализировали 4 564 больных. В пятницу от коронавируса умерли 695 человек, а 25 415 выздоровели.

За все время пандемии в Украине на COVID-19 заболели 3 203 149 человек, из них 2 620 094 выздоровели, а 76 302 умерли.

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В столице за прошедшие сутки выявлено более 1,8 тыс. больных COVID-19, умерли 53 человека. Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, вчера в городе подтвердили 1 тыс. 839 случаев заболевания, 53 человека скончались.

Заболели за прошедшие сутки: 1 тыс. женщин в возрасте от 18 до 93 лет и 722 мужчины в возрасте от 18 до 95 лет. А также 75 девочек от 26 дней до 17 лет и 42 мальчика от 3 месяцев до 17 лет.

Среди умерших: 31 женщина от 53 до 87 лет, 22 мужчины от 36 до 89 лет.

В больницы госпитализировали 147 больных и 278 человек с подозрением на COVID-19 и пневмонии.

Выздоровели за прошедшие сутки 843 человека.

Больше всего случаев заболевания выявили в Деснянском районе — 451, в Днепровском — 299 и в Дарницком районе — 270 случаев.

Всего с начала пандемии в Киеве зарегистрировано 278 тыс. 411 случаев заболевания, умерли 6 тыс. 824 больных, выздоровели 239 тыс. 222.

Вакцинация в Украине

Более 12 миллионов человек получили по крайней мере одну дозу вакцины против COVID-19 в пятницу, 12 ноября.

299 854 человека вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 135 727 человек, полностью иммунизированы - 164 127 человек.

От начала вакцинальной кампании привито 12 121 804 человека, из них получили одну дозу – 12 121 802 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 8 586 461 человек (из них двое человек получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 20 708 263 прививки.

91,1% госпитализированных с COVID - 19 на прошлой неделе - невакцинированы и не имели никакой дозы антиковидной вакцины.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

Авторы: Виктория Токарева, Виолетта Орлова