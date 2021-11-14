В субботу больше всего больных COVID-19 нашли на Днепропетровщине.

Коронавирус COVID-19 в Украине в субботу, 13 ноября, нашли у 14 490 человек, в частности, у 135 медработников и 1 069 детей.

За сутки выздоровели 11 146 человек, госпитализированы 4 881 человек, а умерли 403 инфицированных, говорится в Telegram-канале Минздрава Украины.

Больше всего больных COVID-19 нашли в Днепропетровской (1 630 человек), Харьковской (1 050) и Запорожской областях (1 029), сообщил в Telegram канал Минздрава "Коронавірус_інфо".

Коронавирус в Украине – статистика по состоянию на 14 ноября:

Всего заболели 3 217 639 человек;

Всего выздоровели 2 631 240 человек;

Всего умерли 76 705 человек;

Общее количество сделанных ПЦР-тестов – 15 225 531.

Напомним, 12 ноября коронавирус в Украине диагностировали у 23 572 человек, 11 числа – у 24 058, а 10-го – у 24 747.

Пандемия COVID-19 стартовала в марте 2020 года, в том же месяце в Украине введен карантин.

Автор: Екатерина Присяжнюк