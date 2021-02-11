По мнению специалиста, Украина продвигается на пути к формированию коллективного иммунитета.

Около 30% жителей Украины не заболеет коронавирусной болезнью из-за индивидуальных особенностей своего иммунитета, считает врач-анестезиолог Ровенской областной детской больницы Павел Сильковский.

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Такое мнение специалист высказал в комментарии ТСН.

"Эпидемия в Украине спадает, по моему убеждению, потому, что большинство наших людей уже переболели. Вместе с тем есть определенный процент людей (по разным оценкам до 30% от популяции), которые невосприимчивы к "ковиду" из-за индивидуальных особенностей иммунной системы. И они не болеют, несмотря на тесный контакт с инфицированными. Если это все сплюсовать, то количество тех, кто еще может подхватить коронавирус, не такое большое", - отметил врач.

По мнению Сильковского, Украина продвигается на пути к формированию коллективного иммунитета.

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Автор: УНИАН