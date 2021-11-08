Ребенок с врожденным пороком сердца, который находился в Дубенской городской больнице, нуждался в немедленном дообследовании и оперативном вмешательстве.

Сегодня, 8 ноября, из города Дубно медики Львовского областного центра ЭМП и МК вертолетом МВД Украины перевезли во Львов маленькую пациентку.

Об этом сообщает Ривненский областной центр экстренной медицинской помощи в Facebook.

6-летняя пациентка с врожденным пороком сердца, которая находилась в Дубенской городской больнице, нуждалась в немедленном дообследовании и оперативном вмешательстве. Администрация Ривненского областного центра ЭМД и МК участвовала в организации аэромедицинской эвакуации маленькой пациентки.

Сотрудники Дубенской городской больницы совместно с коллегами из Львовщины, оперативно доставили ребенка в медицинское учреждение соседней области.

Напомним, в октябре впервые со Львова в Киев полицейским вертолетом Н145 доставили 9-месячную девочку с врожденным пороком сердца для срочной консультации столичных врачей.

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Автор: Виктория Гордиенко