Сейчас девочка с врожденным пороком сердца проходит срочное обследование.

Сегодня из Львова в Киев полицейским вертолетом Н145 доставили 9-месячную девочку с врожденным пороком сердца для срочной консультации столичных врачей.

Об этом сообщает Департамент коммуникации МВД Украины.

"В 11 часов утра вертолет с 9-месячной девочкой сел на одном из столичных стадионов, ближайшем к Центру детской кардиологии и кардиохирургии. Уже оттуда машина "скорой" довезла пациентку до лечебного учреждения. Сейчас она проходит обследование", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ребенка доставили в больницу благодаря совместному проекту аэромедицинской эвакуации Министерства внутренних дел и Министерства здравоохранения.

Ранее сообщалось, что полицейские вместе с врачами вертолетом доставили 3-месячного младенца во Львовскую детскую больницу.

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Автор: Наталья Хаджи