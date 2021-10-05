В рамках проекта аэромедицинской эвакуации МВД полицейский вертолет Airbus Helicopters Н-145 доставил трехмесячного младенца с судорожным синдромом в медицинское учреждение.

Полицейские вместе с врачами Львовского областного центра экстренной медицинской помощи вертолетом Airbus Helicopters Н-145 доставили 3-месячного младенца из Каменка-Бугской центральной районной больницы во Львовскую детскую больницу. Впервые в регионе с тех пор как там работает аэромедицинская эвакуация - спасают ребенка.

Как говорится в сюжете ТСН, у мальчика из района диагностировали судорожный синдром. Борт с малышом и мамой приземлился совсем рядом от детской больницы. Маленького пациента передали медикам из реанимации. Там проведут ему диагностику и лечение.

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Как сообщили в пресс-службе МВД Украины, это десятая эвакуация с помощью авиации МВД, которая произошла на Львовщине.

Напомним, запуск аэромедицинской эвакуации во Львовском регионе состоялся 1 апреля 2021 года.

Почти четыре месяца аэромедицинская эвакуация не проводилась. Возобновила свою работу воздушная помощь сейчас, в октябре. Теперь медики Львовщины снова могут использовать для неотложной помощи аеромедичну эвакуацию пациентов. На круглосуточном дежурстве находится вертолет Нацполиции Airbus Helicopters Н-145.

Как известно, запуск проекта в Киевском регионе состоялся 30 августа. За это время выполнено 15 рейсов эвакуации больных, в частности впервые из Винницы транспортированы органы от одного донора для трансплантации четырем разным пациентам.

Кроме того, за один день в Киевской области полицейский вертолет Airbus Helicopters Н-145 исполнил сразу три рейса эвакуации тяжелых пациентов в медицинские учреждения.

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Автор: Виктория Гордиенко