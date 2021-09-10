Среди пострадавших – 84 ребенка и один взрослый.

В Хмельницком зарегистрировано уже 85 случаев вероятного отравление в учебно-воспитательном объединении №1.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины.

"По состоянию на 9 сентября речь идет об отравлении 84 детей и одного взрослого. Предварительный диагноз — "пищевая токсикоинфекция, гастроэнтероколит", - говорится в сообщении.

Отмечается, что заболели дети 1-4 классов, всего поражено школьников из 18 классов. Все заболевшие дети питались в школьной столовой.

По информации центра, 11 заболевших человек (10 детей и 1 взрослый) госпитализировали в состоянии средней тяжести. У остальных 74 пациентов – легкое течение заболевания.

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Начато эпидемиологическое расследование. В частности, обследовано 11 работников пищеблока, взято 18 образцов пищевых продуктов, 110 образцов смывов с объектов окружающей среды и 5 образцов водопроводной воды для микробиологического исследования. В учебном заведении и в жилищах заболевших осуществлена дезинфекция.

"Источник возбудителя инфекции, причины вспышки и обстоятельства, способствовавшие его возникновению, — выясняют", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Хмельницкое учебно-воспитательное объединение №1, где вероятно отравились дети, с 9 сентября перевели на дистанционное обучение.

Госпитализация школьников началась с 7 сентября. По состоянию на 9 сентября в больнице находились 10 детей. У одного ребенка подтвердили COVID-19.

По факту предполагаемого отравления детей в школе начато уголовное производство по ч. 1 ст. 325 Уголовного кодекса Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний).

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Автор: Светлана Макринская