Во Львовской области отравились дети в возрасте от 8 до 13 лет.

Во Львовской области полиция расследует обстоятельства отравления 17 детей-спортсменов из Кривого Рога.

Правоохранители узнали об отравлении детей во вторник, 17 августа, сообщил отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

По информации правоохранителей, в Самборский районный отдел полиции поступило сообщение от медиков о том, что в одну из местных больниц с симптомами пищевого отравления были госпитализированы семнадцать человек в возрасте от 8 до 13 лет.

Предварительный диагноз пациентов – "пищевая токсикоинфекция", медики оценивают их состояние как средней тяжести.

"Предварительно установлено, что гости Львовской области – юные спортсмены из города Кривой Рог – могли отравиться в столовой одного из спортивно-оздоровительных комплексов в Самборском районе, в котором проживали", – говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Карпатах срочно эвакуировали пятерых детей: трое в больницеПо данному факту следователи полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 325 ("Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений") Уголовного кодекса Украины.

Проводится досудебное расследование, правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, назначены экспертизы.

Ранее стало известно, что во Львовской области с отравлением госпитализировали 17 детей, которые употребляли пищу в спортивно-оздоровительном комплексе "Layar Palace", расположенном в городе Хыров Самборского района.

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Автор: Светлана Макринская