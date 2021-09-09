По словам медиков, сейчас дети чувствуют себя почти удовлетворительно.

В Хмельницком ухудшается ситуация с вероятным отравлением детей в учебно-воспитательном объединении №1. В инфекционную больницу госпитализировали уже 10 учеников.

Об этом во время брифинга заявила главный врач Хмельницкой инфекционной больницы Оксана Поддубная.

По ее словам, госпитализация детей началась с 7 сентября.

"Сейчас госпитализированы 10 детей, которые поступали к нам с симптомами пищевой токсикоинфекции, все в состоянии средней тяжести... Это дети в возрасте 6-7 лет", - рассказала она.

По ее информации, по состоянию на сегодня ученики чувствуют себя почти удовлетворительно, им гораздо лучше.

Читайте такжеНа Ривненщине картофель сломал мужчине ребра (видео)"Тех, кого можно было обследовать на ротавирусную инфекцию, мы обследовали. Пока отрицательные анализы. В работе – бактериальные посевы, чтобы определить, является ли это бактериальной инфекцией", - отметила Поддубная.

Как сообщал УНИАН, Хмельницкое учебно-воспитательное объединение №1, где вероятно отравились дети, с 9 сентября перевели на дистанционное обучение. На тот момент было известно о госпитализации 5 детей. У одного ребенка подтвердили COVID-19.

По факту предполагаемого отравления детей в школе начато уголовное производство по ч. 1 ст. 325 Уголовного кодекса Украины (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний).

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Автор: Светлана Макринская