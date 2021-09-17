Напомним, в больницу после отравления были госпитализированы 15 человек – 14 детей и взрослого.

Из инфекционной больницы Хмельницкого выписали всех детей, которые отравились в школе.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"По состоянию на 7:00 17 сентября всех детей из Хмельницкого учебно-воспитательного объединения №1, которые были госпитализированы в течение 9-10 сентября в инфекционную больницу города Хмельницкий с подозрением ротавирусной инфекции, выписаны", - говорится в сообщении.

Читайте такжеМассовое отравление в школе Хмельницкого: ОП рекомендовал отстранить директораКак сообщал УНИАН, на прошлой неделе у учеников младших классов Хмельницкого учебно-воспитательного объединения №1 зафиксировали симптомы отравления. Причиной отравления стал золотистый стафилококк, который обнаружили у работников пищеблока. Всего заболели 92 ребенка и один взрослый. В больницу госпитализировали 15 человек – 14 детей и взрослого.

По факту отравления полиция начала уголовное производство по ч. 1 ст. 325 Уголовного кодекса Украины (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний).

Министерство образования инициировало проверку всех школ Хмельницкой области на соблюдение санитарных норм.

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Автор: Виктория Гордиенко