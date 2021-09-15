Всего заболели 92 ребенка и один взрослый.

В инфекционной больнице Хмельницкого остаются двое детей, которые были госпитализированы после пищевого отравления в школе.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7:00 15 сентября в инфекционной больнице г. Хмельницкий остаются госпитализированными 2 детей из Хмельницкого учебно-воспитательного объединения №1, которые были госпитализированы в течение 9-10 сентября с подозрением на ротавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе у учеников младших классов Хмельницкого учебно-воспитательного объединения №1 зафиксировали симптомы отравления. Причиной отравление стал золотистый стафилококк, который обнаружили у работников пищеблока. Всего заболели 92 ребенка и один взрослый. В больницу госпитализировали 15 человек – 14 детей и взрослого.

По факту отравления полиция начала уголовное производство по ч. 1 ст. 325 Уголовного кодекса Украины (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний).

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Автор: Светлана Закелова