Все пострадавшие проживали и питались в спортивно-оздоровительном комплексе в городе Хыров.

В Самборском районе Львовской области произошло массовое отравление – в больницу госпитализировали 17 человек.

Об этом сообщили в Департаменте по вопросам гражданской защиты населения Львовской ОГА.

Отмечается, что 17 августа около 22:30 от областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф поступило сообщение о госпитализации в инфекционное отделение Самборской больницы шестерых пациентов в возрасте 13-15 лет. Все они – жители города Кривой Рог.

У всех детей были признаки пищевого отравления – повышенная температура, рвота, понос. Медики поставили им диагноз "пищевая токсикоинфекция" и расценили их состояние как средней тяжести.

Читайте также11 человек попали с отравлением в больницы после свадьбы в Ивано-Франковской области (видео)Известно, что все они 17 августа питались в спортивно-оздоровительном комплексе Layar Palace, который находится в городе Хыров Самборского района.

А уже по состоянию на 06:00 18 августа в инфекционное отделение Самборской ЦРБ госпитализировали 17 человек.

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Автор: Мирослава Бзикадзе