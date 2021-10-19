За свою жизнь Мария Гонта сыграла более 100 ролей, среди которых Маруся Чурай ("Девушка из легенды" Л. Забашты).

От COVID-19 умерла заслуженная артистка Украины Мария Гонта.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Олег Вергелис, ссылаясь на Тернопольский театр

"Она ни на что не жаловалась, кроме времени, которое для всех актрис мира - неумолимо. Светлая память замечательной украинской актрисе, которая так и не дождалась звания "народной", хотя с позиций истории украинского театра она была действительно народной, как никто другой в это противоречивое время..."- написал он.

Мария Гонта сыграла более 100 ролей, среди которых: Маруся Чурай ("Девушка из легенды" Л. Забашты), Маруся ("Дай сердцу волю, заведет в неволю" М. Кропивницкого), Катря ("Не судилось", Г. Старицкого), Анна ("Маруся Богуславка", Г. Старицкого), Мелася ("Оборона Буши", Г. Старицкого), Оксана, Одарка ("Запорожец за Дунаем", С. Гулака-Артемовского) и другие.

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Напомним, в Минздраве призвали людей старше 60 лет вакцинироваться уже сейчас.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0800 60 2019. Более о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Как сообщал УНИАН, 18 октября Кузин заявил, что в Украине наблюдается чрезвычайно стремительное распространение COVID-19.

Только за прошлую неделю было выявлено 105 тыс. новых случаев заболевания, и это на 11% больше, чем неделей ранее. Умерли на прошлой неделе 2,3 тыс. украинцев - на 22% больше, чем неделей ранее. В настоящее время заняты 57% больничных коек, предназначенных для лечения пациентов с коронавирусной болезнью.

По данным Минздрава, с начала пандемии в Украине 53% летальных случаев зафиксировано в возрастной группе 70+, а почти 29% - в возрастной группе 60-69 лет.

Коронавирус в Украине: что стоит знать

Автор: Денис Прядко