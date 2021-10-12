Беременная, заболевшая коронавирусом, поздно обратилась за медпомощью, узнали журналисты.

В Чернигове в результате осложнений от коронавируса COVID-19 умерла 39-летняя беременная женщина.

Об этом во вторник, 12 октября, во время совещания в городском совете сообщил генеральный директор Черниговской городской больницы №2 Владислав Кухар.

По его словам, в течение недели в городе от COVID-19 умерли 18 человек, в том числе женщина, которая находилась на 22-й неделе беременности.

Как уточнили УНИАН в больнице, женщина довольно поздно обратилась за медицинской помощью и не была вакцинирована.

"На сегодня есть рекомендации вакцинироваться беременным, но почему-то у людей срабатывает противоположная реакция – если женщина беременна, вакцинироваться не нужно, поэтому и возрастает риск тяжелого течения коронавируса", – добавили в медучреждении.

Читайте такжеВ одесском лагере "Молодая Гвардия" новая вспышка коронавируса (видео)На прошлой неделе в Чернигове коронавирусом заболели 639 жителей города, 168 из них – госпитализированы. По информации медиков, все больше людей нуждаются в кислородной поддержке.

Сейчас в больницах Чернигова заняты 239 или более 93% "ковидных" коек. По словам мэра Владислава Атрошенко, если уровень госпитализации достигнет 350 человек, в городе будет объявлен локдаун.

Напомним, в Украине 11 октября коронавирус нашли у 11 996 человек, а 10 числа COVID-19 диагностирован у 8 832 граждан.

За все время пандемии, которая началась в марте 2020-го, в нашей стране коронавирусом заболели 2 млн 562 тыс. 085 человек, выздоровели – 2 млн 297 тыс. 899, а скончались – 59 тыс. 052.

В Украине две дозы вакцины от коронавируса уже получили 6 млн 198 тыс. 086 человек. По официальным данным, население украинского государства превышает 41 млн человек.

Записаться на вакцинацию уже сегодня Вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава – 0 800 60 2019. Больше о вакцинации можно узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Ирина Синельник