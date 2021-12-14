Заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин подчеркнул необходимость прививания против COVID-19.

Около 110 тысяч украинцев просрочили вторую дозу вакцины против COVID-19.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Игорь Кузин заявил во время брифинге.

"Хотя в Украине пока не зафиксирован новый штамм (коронавируса "Омикрон"), ситуация может измениться, а потому нужно оставаться бдительными", - сказал он.

Кузин подчеркнул необходимость прививания против COVID-19.

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"Вместе с тем около 110 тысяч украинцев просрочили вторую дозу антиковидной вакцины", - добавил заместитель министра здравоохранения.

Справка УНИАН. Кампания по вакцинации против COVID-19 в Украине стартовала 24 февраля.

Прививки делают вакциной CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; вакцинами Comirnaty производства Pfizer-BioNTech, AstraZeneca-SKBio, которая производится в Южной Корее, и Moderna.

С начала вакцинальной кампании в Украине от COVID-19 привиты более 14,1 млн человек, из них получили две дозы вакцины – более 12,5 млн.

Новый вариант коронавируса "Омикрон" впервые обнаружен в Южной Африке 24 ноября.

По прогнозам аналитиков СНБО, "Омикрон" может появиться в Украине на этой неделе.

Вакцинация против коронавируса в Украине

Автор: Леся Лещенко