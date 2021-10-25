Порог прививки - 80% работников школ (полный и неполный цикл вакцинации) не достигнут только в одном регионе – Ривненской области.

По состоянию на 25 октября по крайней мере одну дозу прививки от COVID-19 получили 88,2% работников учреждений общего среднего образования, двумя дозами вакцинировано почти 400 тыс. педагогов по всей стране.

Об этом сообщает отдел прессы и информации Минобразования со ссылкой на информацию министра Сергея Шкарлета.

"Педагоги продолжают вакцинироваться от COVID-19. Обновленные показатели статистики свидетельствуют о высоком уровне ответственности педагогов перед своими учениками, коллегами, обществом. По состоянию на 25 октября по крайней мере одну дозу прививки получили 88,2% работников учреждения общего среднего образования. Двумя дозами вакцинировано почти 400 тыс. педагогов по всей стране", – отметил министр.

Самый высокий уровень вакцинации демонстрируют следующие области (полный и неполный цикл вакцинации): Николаевская – 98%; Киевская – 95,5%; Харьковская – 94,6%; Донецкая – 92,7%; Хмельницкая – 91,6%.

Порог прививки - 80% работников школ (полный и неполный цикл вакцинации) не достигнут только в одном регионе – Ривненской области.

Кроме того, с 25 октября на каникулах находятся в общей сложности 8 тыс. школ. В регионах, попавших в "красную" зону, на каникулах или дистанционном обучении находятся учреждения общего среднего образования, которые не достигли показателя вакцинации в 100%. В частности, в Одесской области это 149 школ, в Донецкой – 93, в Запорожской – 47.

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Напомним, из-за ухудшения эпидситуации 13 октября Министерство образования и науки по инициативе Минздрава рекомендовало школам объявить осенние каникулы с 18 октября. Обычно каникулы длились с 25 до 31 октября.

В Киеве с 23 октября школьники ушли на осенние каникулы. Выйдут ли они учиться после двух недель, будет решаться позже, учитывая дальнейшую ситуацию в городе с распространением коронавируса.

Автор: Лариса Бекета