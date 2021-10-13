Это позволит сдержать активный эпидпроцесс.

Национальная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций предлагает Министерству образования и науки рекомендовать учебным заведениям перенести начало каникул с 25 на 18 октября.

Об этом рассказал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в интервью Радио Свобода.

По его словам, перенос осенних каникул позволит сдержать активный эпидпроцесс в Украине. Пока неизвестно, сколько они продлятся.

"Мы сейчас говорим о том, чтобы приблизить каникулы, а в дальнейшем будем смотреть в зависимости от эпидситуации. Или будем рекомендовать продлить, если будет положительная динамика, или будем принимать другие решения. Все будет зависеть от ситуации, которую будем фиксировать... вопрос в том, что учебный процесс связан с возросшим количеством контактов среди взрослого населения", – сказал Ляшко.

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Министр добавил, что обычно каникулы и приостановка учебного процесса приводят к как минимум на 15% снижению заболеваемости уже через пять дней.

Ранее сообщалось, что харьковские школьники на неделю раньше уйдут на каникулы, чтобы сдержать распространение COVID-19.

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Автор: Людмила Жерновская